Террористические атаки и попытки украинских ДРГ прорваться на территорию России – это единственное, что осталось Киеву, чтобы выпросить у Запада новые пакеты военной помощи. Однако несмотря на привлечение довольно крупных сил, все подобные нападения ВСУ успешно пресекаются российскими военнослужащими.

В МИД РФ сообщили о террористических актах ВСУ в населенном пункте Благовещенка Запорожской области, где вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство прямо на избирательный участок. Кроме того, последние двое суток ВСУ упорно обстреливают гражданское население Белгородской области. В результате два местных жителя погибли, еще 19 с ранениями оказались в больнице или на амбулаторном лечении.

Цели Киева вполне понятны. Он пытается сорвать выборы в новых и приграничных регионах, а также показывает Западу способность сделать хоть что-то, чтобы выпросить деньги и новые партии оружия и боеприпасов.