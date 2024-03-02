Все происходящее сейчас в Приднестровье и Гагаузии – это попытка Запада открыть второй фронт, провокация, причем весьма неуклюжая, заявил политолог Николай Межевич. Он отметил также, что Молдавия – это не Украина, любые недоразумения с ней пока еще можно уладить дипломатическим путем.

Западу очень важно открыть второй фронт, растянуть силы ВС РФ и отвлечь их внимание от Украины. Но Москва отлично понимает, что в данный момент для нее ситуация в данном регионе не совсем благоприятная и поэтому действует крайне осторожно. При этом она готовит ответные меры за западную провокацию. Не исключено, что неформальные переговоры по поводу ситуации в Приднестровье уже проводятся.

Межевич также отметил, что Кишинев не может ставить России какие-либо ультиматумы, поэтому любые его заявления – это лишь трансляция требований Брюсселя и Вашингтона. К тому же именно Молдова идет на эскалацию, а не РФ. Кишинев объявил экономическую блокаду Приднестровья, вынуждая местные власти обращаться за помощью к России.