Во вторник, 12 марта удар украинского беспилотника по Запорожской атомной электростанции был зафиксирован международным наблюдателем из Латвии Софией Васильевской, передает РИА Новости.

По словам наблюдателей, столь агрессивные действия ВСУ создают серьезную угрозу ядерной катастрофы. Ее последствия нанесут вред не только Запорожской области и Украине, но и части европейского континента.

Рабочие атомной станции также рассказали международным экспертам, что украинская армия регулярно обстреливает Энергодар, стремясь нанести вред ЗАЭС.

Наблюдатели призвали прекратить атаки, чтобы не допустить техногенной катастрофы из-за взрыва на атомной электростанции.

Напомним, Энергодар и ЗАЭС с первых дней специальной военной операции находятся под контролем России. ВСУ не успокаиваются, продолжая обстреливать город.