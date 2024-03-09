В уничтожении секретной базы в Одессе, на которой велась подготовка надводных беспилотников к атаке на Черноморский флот, виноват президент Украины Владимир Зеленский. Такое предположение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он пояснил, что украинский лидер намеревался наградить боевиков ВСУ, находящихся на базе, а также посмотреть процесс подготовки. Тем самым он фактически выдал местоположение сверхсекретного объекта, так как все его передвижения отслеживались российской разведкой.

Как только Зеленский появился рядом с базой, по объекту прилетела ракета.

Напомним, по неофициальным данным, после удара по Одессе было опубликовано почти 400 некрологов. При этом на базе находились не только боевики ВСУ, но и иностранные наемники.