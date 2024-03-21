Утром 21 марта в Киеве прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Два предприятия получили повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем Телеграм-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работают системы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытии!», – написал рано утром в своем Телеграм-канале мэр украинской столицы.

Позже Кличко сообщил о падении обломков сбитых ракет на территорию двух предприятий и трансформаторной подстанции, расположенных в Подольском районе столицы. В результате возник пожар. Экстренные службы выехали на место возгорания для локализации пожара. Также сообщается, что в близлежащих многоквартирных домах взрывной волной повыбивало окна в квартирах.

По данным Минобороны РФ, утром 21 марта средствами ПВО было перехвачено десять реактивных снарядов, выпущенных по Белгороду из РСЗО Vampire ВС Украины. Сообщается, что в результате обстрела со стороны украинской армии повреждения получил стадион «Белгород Арена».