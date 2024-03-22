Американская актриса и модель Меган Фокс во время подкаста Алекса Купера Call Her Daddy подтвердила появившиеся еще в минувшем году слухи о разрыве помолвки со своим бой-френдом рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер).

По словам актрисы, она расторгла помолвку, однако не стала уточнять, разорвала ли полностью отношения с Бейкером или нет. Меган Фокс подчеркнула, что не станет раскрывать причину, ведь это касается только ее и Колсона. В то же время, звезда «Трансформеров» подчеркнула, что независимо от развития дальнейших событий между ней и Machine Gun Kelly всегда будет духовная связь.

Кроме откровений о своей личной жизни, Меган Фокс решила честно признаться о своих пластических операциях, хотя ранее актриса отрицала этот факт. Знаменитость рассказала, что сделала целый ряд пластических процедур. Меган рассказала, что три раза делала маммопластику, так как ее не устраивал результат. А в ранней молодости решилась на риноплатиску и даже изменила форму овала лица. Кроме того, актриса рассказала, что колола себе филлеры и ботокс.