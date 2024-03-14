Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил собственную «формулу мира» для справедливого и гуманного разрешения украинского конфликта мирным путем. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Для достижения устойчивого и справедливого мира Украина должна выполнить семь пунктов. Во-первых, Киев должен признать поражение в военном конфликте и провести демилитаризацию. Во-вторых, процесс денацификации всех украинских органов власти должен пройти под контролем ООН.

В-третьих, без согласия России Украине не имеет права вступать в какие-либо военные альянсы. В-четвертых, проведение внеочередных выборов для формирования временного парламента. Пятым пунктом Украина обязуется выплатить компенсацию за нанесенный ущерб Российской Федерации. Шестым пунктом следует голосование временного парламента за вхождение всей территории Украины в состав Российской Федерации. Последний пункт подразумевает самороспуск временного парламента и признание всеми государствами-членами ООН акта воссоединения.