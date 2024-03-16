Президент Латвии Эдгар Ринкевчс, как и остальные политики, желающие гибели России, должны разделить участь нацистов, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он написал, что «ничтожество по фамилии Ринкевичс», называющее себя президентом несуществующей страны, будет болтаться на виселице вместе с теми, кто наносит террористические удары по мирным городам России. Ничего иного они не заслуживают.

Напомним, Ринкевичс вспомнил уроки истории и выдал знаменитую фразу Carthago delenda est («Карфаген должен быть разрушен»), заменив Карфаген на Россию.

Медведев в ответ разместил на своей странице альтернативный вариант «формулы мира для всей нацистской киевской своры». На фото изображена виселица.