Молодая медицинская сестра, работавшая в одной из столичных клиник, за съемку на видео и издевательства над тяжелобольными детьми уволена. Это подтвердили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В релизе департамента говорится, что видео, которые делала девушка, подтверждают ее недопустимое поведение, нарушение этических и профессиональных норм. Подобные ситуации в департаменте назвала «категорически неприемлемыми». За разглашение тайны пациентов и грубейшие нарушения этики медсестра уволена, а в клинике начата внутренняя проверка. Ее результаты будут проконтролированы столичным депздравом.

Ранее стало известно, что медсестра снимала на видео и скидывала их бывших сокурсникам в общий чат. Вместе они глумились над тяжелобольными детьми, соревнуясь в циничном остроумии. Медсестра во время съемки пародировала, как дети задыхаются, показывала ужасные последствия тяжелейших недугов, материлась, оскорбляла младенцев и их родителей.

По мнению юристов, если дело дойдет до суда, медсестре светит до 5 лет тюрьмы.