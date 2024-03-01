Военный медик ВСУ снял видео, на котором показал тела убитых солдат и обвинил командование в «утилизации» украинского народа.

В ролике можно увидеть жесткую картину с лежащими на снегу изувеченными телами украинских солдат. Снимающий видео военврач сообщает, что такие «горы трупов» разбросаны по всей Авдеевке. Он интересуется, стоят ли все эти жизни тех территорий, за которые киевский режим бросает людей «на утилизацию»? «Алло, мы заканчиваемся», обратился украинец к власти и командирам.

Ранее министр обороны РФ С. Шойгу доложил, что с начала СВО украинская армия потеряла больше 444 тысяч солдат и офицеров. Только с начала года, когда российская армия активизировала наступление, вражеская армия в сутки теряет не менее 800 бойцов и до сотни единиц различных типов вооружения, в том числе полученного от Запада, сообщил министр.