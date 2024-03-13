Российские ВС с рейдом перебрались на правый берег Днепра, который контролируется украинскими военными. Это позволило им приблизиться к Херсону, а также получить выход на Запорожье, рассказал порталу «Лента.ру», военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что российские штурмовые группы долго готовили и хорошо продумали операцию по переброске на подконтрольную ВСУ территорию. Они провели тщательную разведку, которая позволила проверить все имеющиеся броды и наметить направления движения, а также подготовить плавсредства. Причем в качестве последних использовались скорее всего не моторные либо весельные лодки, а простые и практически незаметные матрасы.

«Переход на правый берез Днепра — это переход на территорию, которую контролирует противник. Мы можем наступать в любом направлении, но я полагаю, что там идут еще вспомогательные движения на Запорожье», пояснил эксперт.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о неожиданной для боевиков ВСУ высадке штурмовых подразделений ВС РФ прямо под Антоновским мостом. Они застали врасплох противника и уничтожили его станцию радиоэлектронной борьбы, пункты связи, наблюдения и управления БПЛА.