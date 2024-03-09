Постоянные атаки украинских беспилотников призваны вызвать панику среди гражданского населения в регионах, а также являются попыткой перенести боевые действия вглубь России. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, на фоне поражений украинской армии на фронте киевский режим решил нарастить диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Киеву необходимо дальнейшая эскалация конфликта и расширение зоны боевых действий, чтобы попытаться получить больше военной помощи от Запада.

Украинские власти пытаются запугать население Российской Федерации в преддверии президентских выборов. Поэтому главная цель масштабного налета украинских дронов на российские регионы в ночь на 9 марта заключалась в распространении панических настроений. Также ВСУ пытались определить места базирования систем ПВО ВС РФ во время атаки.