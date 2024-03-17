Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск высказал свое мнение относительно ситуации на Украине. По его словам, в ходе продолжения конфликта, Киев лишится контроля еще над большим количеством территорий и потеряет еще массу людей. Поэтому он призвал киевский режим запустить переговорный процесс с Москвой. Соответствующий пост Маск написал в своей социальной сети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ).

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», – написал бизнесмен.

Маск подчеркнул, что ситуация для украинского населения ухудшается с каждым днем, и станет еще хуже, если Киев не пойдет на переговорный процесс с Москвой.

Илон Маск часто высказывается по поводу ситуации на Украине. Кроме того, он нередко комментирует соответствующие посты других известных личностей.

Ранее Маск заявлял, что продолжение финансирования Киева со стороны Запада означает продление боевых действий. И это, по словам американского бизнесмена, совершенно не помогает Украине.