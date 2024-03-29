Жительница Крыма обратилась в посольство Франции с требованием забрать с ее огорода крылатую ракет SCALP. Однако пока французы на ее призыв не реагируют.

Сама крымчанка рассказала, что ракета попала на ее участок в ходе одной из атак ВСУ. Она вошла на несколько метров в землю, где и остается сейчас. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Однако женщина все же хочет, чтобы боезаряд с ее огорода забрали. В связи с этим она и обратилась во французское посольство. Ведь именно Франция производит крылатые ракеты SCALP-EG и поставляет их на Украину.

Напомним, ВС РФ утром 29 марта атаковали энергетические объекты на Украине. В ДТЭК заявили, что в Днепропетровской области повреждено сразу три таких цели, причем имеются серьезные их разрушения.