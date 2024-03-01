В Дзержинске Нижегородской области в ночь на 1 марта ВСУ попытались нанести удары дронами-камикадзе по заводу имени Свердлова. Это стратегически важное предприятие, которое входит в российский военно-промышленный комплекс и занимается производством различных видов вооружения, сообщил телеграм-канал Mash.

Беспилотники не достигли намеченных целей, они были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. По имеющимся данным, жертв и разрушений после падения вражеских БПЛА нет.

Военные эксперты уверены, что подобные атаки Киева на мирные российские регионы – это попытка компенсировать провалы в зоне боевых действий. Кроме того, перенести бои на российскую территорию Украину постоянно призывает Запад. К примеру, к этому на днях призывал генерал Мерило из Эстонии, обвинивший НАТО в слишком лояльном отношении к РФ.