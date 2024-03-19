19 марта стало известно о смерти 52-летнего спортивного репортера и комментатора Василия Уткина. До официального объявления причины смерти тг-канал Mash озвучил версию о том, что сгубило молодого журналиста.

Первым о смерти Уткина сообщил журналист И. Карпов. Затем трагическое известие подтвердил Mash. Со ссылкой на собственные источники, тг-канал написал, что Уткин скончался из-за тромбоэмболии легочной артерии. Проще говоря – из-за закупорки сосуда оторвавшимся тромбом.

Тг-канал Baza написал, что Уткина экстренно привези на скорой в кардиоотделение больницы Пирогова. Врачам удалось откачать Уткина, у которого прекратился кровоток из-за острой сосудистой недостаточности. Однако затем кровоток опять остановился и повторно реанимировать журналиста врачи не смогли.

Осенью прошлого года тг-канал Mash сообщал, что у журналиста обнаружен атеросклероз. Его вес перевалил за двести кг. Ранее Уткин говорил, что за всю жизнь сбросил 350 кг, но решить проблему избыточного веса так и не смог.