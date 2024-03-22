Момент, когда террористы врываются с главного входа «Крокус Сити Холла» и расстреливают безоружных людей, публикует тг-канал Mash.

Видео снято человеком, который укрывается на надземном переходе. Оттуда открывается полный обзор зоны входа, куда ворвались боевики. В кадре можно видеть, как пятеро вооруженных мужчин в камуфляже и с закрытыми балаклавами лицами стремительно вбегают в холл.

Террористы убивают охранника, а затем пускают очередь по безоружным зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Люди в ужасе бросаются на пол. Боевики оставляют их и прорываются в здание.

По предварительным данным, террористы атаковали «Крокус» с главного входа и с парковки. Они высадились из белого автомобили, начали бросать светошумовые гранаты и сразу же атаковали здание. После этого он совершили внутри несколько подрывов, из-за которых начался сильнейший пожар.