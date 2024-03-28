Телеграм-канал Mash рассказал о деталях биографии Фаридуни Шамсидина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который участвовал в нападении на «Крокус Сити Холл», передает “Московский комсомолец”.

Родственники рассказали, что Фаридуни закончил только 7 классов школы, однако вел себя достаточно спокойно. В 2015 году он попал в тюрьму города Вахдат за сексуальные домогательства, где провел 5 лет.

После этого он жил в России вместе с женой и детьми, в деревне Путилково под Москвой.

К террористическому акту Шамсидин хотел привлечь и тестя. Он приглашал его приехать в Москву на «заработки», однако тот отказался, не желая связываться с криминалом.