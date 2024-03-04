Очередной выпуск музыкального проекта «Маска» вышел на канале ТНТ 3 марта. В этом выпуске приглашенным членом жюри стал бывший резидент юмористического проекта Comedy Club Гарик Мартиросян.

На сцену вышел конкурсант шоу в образе Матрешки. Судьи озадачились тем, кто скрывается под маской. Каждый из членов жюри предлагал свои версии. А вот Регина Тодоренко решила «зайти издалека» и поинтересовалась, как звали прабабушку участника под маской Матрешки.

Вопрос Тодоренко рассмешил Гарика Мартиросяна, поэтому он ответил, что прабабушки были у всех присутствующих на шоу. После чего Регина спросила Матрешку, выигрывали ли она одну тысячу долларов на конкурсе.

На это Тимур Родригез в шутку заявил, что этот приз был за конкурс «Как зовут вашу прабабушку». В свою очередь Гарик Мартиросян посмеялся над вопросами Тодоренко и заявил, что ей ни в коем случае нельзя работать в правоохранительных органах.