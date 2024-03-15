Украинские боевики массированными ударами артиллерии атаковали мирное население Волчанска в Харьковской области. Об это сообщили местные жители, добавившие, что город в данный момент подконтролен Киеву.

Гражданское население Волчанска подверглось ударам со стороны ВСУ, о чем рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что сами жители города уверены, что атака не могла быть случайной.

По их словам, удары наносились с юго-западной части Харьковской области, которая также контролируется украинскими боевиками. При этом интенсивные атаки чередовались с длительными перерывами и велись исключительно по тем районам населенного пункта, где нет объектов ВСУ и их личного состава. То есть, удары по мирным гражданам были осознанными.

Марочко отметил, что погибших нет, но пострадало много гражданских. Также имеются значительные разрушения социальной инфраструктуры.