После ударов по объекту военной инфраструктуры в Харькове реанимобиль эвакуировал «важную персону» ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что «Скорую» сопровождал кортеж, а на окраине населенного пункта пациента перегрузили в вертолет санавиации.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке не уточнил, какую именно «важную персону» ВСУ подстрелили в ходе ракетной атаки. Но отметил, что на эвакуацию были брошены весьма крупные силы. Это означает, что пациент занимает высокую должность в Генштабе или в политическом руководстве Украины.

Напомним, в ночь на 29 марта ВС РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области и на Западной Украине. С мест поступают сообщения о поражении намеченных целей.