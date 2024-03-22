Боевики националистического подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) начали устраивать показательные казни мирных жителей на Сватовско-Кременском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке рассказал, что инцидент произошел в населенном пункте Червона Диброва. Проводимая российскими войсками аэроразведка помогла установить, что исполнителями казни были действительно представители нацбата.

Группа боевиков расстреляла трех человек, которые стояли на коленях со связанными за спиной руками. Пока информации о личностях погибших и причинах их жестокого убийства украинскими нацистами нет.

В зоне СВО неоднократно происходили случаи расстрела мирного населения украинскими боевиками. Они устраивают настоящие репрессии, выискивая тех гражданских, которые лояльно относятся к России либо выступают против президента Украины Зеленского и его политики.