Глава Минюста Украины Д. Малюська прокомментировал информацию о том, что ряды украинской армии начнут активно пополнять заключенными.

Малюська подтвердил, что Киев планирует пополнить ряды ВСУ осужденными. Он заявил, что власть уже подписала помилование для трехсот осужденных, намереваясь отправить их на передовую. Подобный шаг Киев считает удачным.

Министр подчеркнул, что в скором времени власти мобилизуют в армейские ряды тысячи заключенных, в том числе отбывающих сроки за убийства. Такой закон, по словам Малюськи, примут быстро, потому идею пополнения украинской армии убийцами уже поддержана большинством, приводит слова министра ТАСС.

Ранее Малюська заверял, что Киев «без проблем» даст армии порядка пятидесяти тысяч украинцев с судимостью. А если власти боятся раздавать им оружие, министр предлагает вооружить убийц лопатами.