После теракта в «Крокусе» стало окончательно ясно, что понятий «партия войны» и «партия мира» во время конфликта существовать не может. Мало того, те, кто относит себя ко второй являются предателями, желающими России поражения, уверен основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

Также он отметил, что нет никаких сомнений в том, кто именно организовал это жуткое преступление. Не исключено, что ним управляли главари ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. Но на них цепочка, ведущая от исполнителей теракта, не заканчивается.

По словам Малофеева, избежать повторения «Крокуса» можно лишь одним способом – одержать победу в специальной военной операции, достичь всех ее целей. Для этого нужно усилить наступление, не только увеличив численность войск, но и задействовав те виды вооружений, которые еще не использовались. Это не обязательно должно быть тактическое ядерное оружие, альтернативой ему могут стать максимально эффективное ракетное вооружение. А также мощные бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500.