Известный юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) опубликовал в социальных сетях снимок со своим сыном Гарри. Стоит отметить, что артист редко публикует совместные фото со своими детьми.

На фотографии, опубликованной юмористом в Instagram (владелец компания Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещена), он позирует с сыном на пляже, когда он был совсем крохой. Максим держит в руках сына и улыбается. На Гари надеты полосатые плавки и белая панамка с изображением Микки Мауса.

«Из неопубликованного: Я с Гариком в Израиле, май 2015-го», – подписал снимок артист.

В сентябре 2022 года Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и их совместными детьми Лизой и Гарри уехали из России. Знаменитости изначально поселились в Израиле, но обострение израильско-палестинского конфликта вынудило Галкина и Пугачеву переехать на Кипр. Сейчас знаменитая пара живет в Лимасоле в шикарных апартаментах, расположенных на первой линии от моря.