Эммануэль Макрон каждый день выдает все новые заявления о противостоянии на Украине. На этот раз в интервью изданию Le Parisien он заявил, что французские войска могут организовать военные операции против России на украинской территории.

Президент Франции высказался в том духе, что он не хочет, чтобы инициатива наземной операции на Украине исходила от него. Но при этом отметил, что сила его страны заключается в возможности ввести войска в зону СВО. А также в поддержке высказываний Макрона другими странами НАТО.

Стоит отметить, что французский лидер лукавит, заявляя о поддержке, так как за возможности отправить натовские подразделения выступил разве что глава МИД Польши Сикорский. Эксперты отмечают, что своеобразный «синдром Наполеона» проснулся в Макроне, так как он решил вступить в борьбу за лидерство в Европе, которую до этого вели Германия и Польша.