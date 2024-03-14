Французский президент Э. Макрон продолжает воинственную риторику, направленную против России.

В эфире France 2 Макрон заявил, что Франция готова ответить России в случае, если она «продолжит эскалацию». Если ситуация на Украине будет ухудшаться, Франция должна быть готова, сказал он.

По мнению французского президента, пришло «время сопротивления». Он заверил, что готов принять такие решения, которые станут гарантией – «Москва никогда не победит». Он заверил, что для этого он «сделает всё», подчеркнув, что Франция не сражается с русским народом, но поддерживает украинцев.

Ранее на том же телеканале Макрон говорил, что оборонно-военная промышленность Франции не готова к интенсивному военному конфликту. Париж не прогнозировал подобное развитие событий, поэтому ВПК страны не готов, признал он.