Для достижения прочного мира и обеспечения дальнейшей безопасности в регионе необходимо признать Крым частью Украины. Об этом во время интервью телеканалам France 2 и TF1 заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, Запад делает все возможное для обеспечения победы Украины над Российской Федерацией на поле боя. Однако результатом украинского конфликта должно стать возвращение Крыма.

«Не может быть прочного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым», – заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что в случае достижения победы Российской Федерацией в конфликте на территории Украины «доверие к Европейскому союзу будет сведено к нулю».

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года. В ходе референдума жители Крыма проголосовали за вхождение Республики в состав России. Однако на Западе не хотят признавать результаты волеизъявления населения республики.