Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские ВС после освобождения Авдеевки идут вперед, практически не встречая сопротивления противника.

«На поле боя ВСУ оставили большинство своих позиций. Русские идут вперед медленно, но верно, в большинстве случаев не сталкиваясь с сопротивлением ВСУ или встречая несерьезные попытки дать отпор», – заявил отставной полковник ВС США.

Также он отметил, что перспективы Украины как государства можно сейчас назвать плачевными. Она разрушена, граждане делают все возможное, чтобы выехать в Европу или даже за ее пределы. У кого этого сделать не получается, гибнут на фронте или с тяжелыми ранениями возвращаются домой без каких-либо дальнейших перспектив на будущее.

На поле боя инициативой владеют российские ВС, они давят на противника, вынуждая его отступать все дальше от Авдеевки.