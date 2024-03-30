Одесса стала частью Украины только благодаря Советскому Союзу. До этого она входила в состав Российской Империи и ничего общего с украинскими территориями не имела, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что как бы Запад ни пытался создавать помехи России в освобождении фактически своей территории, у него ничего не получится. Уже с первых дней специальной военной операции было понятно, что ВС РФ будут продвигаться по тем регионам, которые исторически находились под контролем Москвы. И Одесса с Николаевом входят в их число.

Также Макгрегор уверен, что Запад не оставит в покое Украину. Он попытается вмешаться в СВО, но это лишь создаст дополнительные проблемы и Киеву, и отдельным странам НАТО, которые угрожают отправить свои войска на помощь ВСУ.