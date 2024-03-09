После прекращения военных поставок Киеву со стороны Вашингтона на Украине наступит мир. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, для скорейшего завершения украинского конфликта необходимо выполнить три простых пункта. Во-первых, Вашингтон должен прекратить снабжать киевский режим вооружением и боеприпасами. Во-вторых, необходимо уведомить российскую сторону о желании Соединенных штатов урегулировать украинский кризис путем мирных переговоров.

В-третьих, все союзники США должны быть уведомлены о решении Вашингтона разрешить украинский кризис путем мирных переговоров. В таком случае боевые действия на территории Украины могут быть завершены в ближайшем будущем.

Напомним, что украинские власти на законодательном уровне запретили проведение мирных переговоров с Российской Федерацией.