28 февраля в США отменили казнь 73-летнего маньяка Томаса Крича, так как медики не смогли попасть ему шприцом в вену, чтобы сделать смертельную инъекцию.

РИА Новости со ссылкой на MailOnline сообщило, что убийцу пытались казнить 8 раз, но ни одна из попыток попасть в вену не была удачной. Причем медики искали кровеносные сосуды не только на руках, но и на ногах.

Пока Крич жалуется на сильные боли в нижних конечностях и ждет назначения даты новой казни, его юристы подают ходатайства в суды всех инстанций. Они заявляют, что все 40 лет, которые маньяк провел в тюрьме, он хорошо себя вел и даже подружился с начальником исправительного учреждения. Это, по мнению адвокатов, достаточное основание для изменения приговора.