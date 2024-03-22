Российская певица Лолита Милявская, попавшая под «отмену» после участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, высказалась о ныне популярном исполнителе Ярославе Дронове, выступающим под сценическим именем SHAMAN.

Как отметила артистка, ей очень импонировал молодой артист, участвующий в музыкальном проекте «Фактор А». Лолита подчеркнула, что она еще на той передаче сказала ему фразу, которая стала пророческой.

«Я ему сказала: “Ты какой-то шаман”. Представляете, откуда это пошло?» – рассказала Милявская.

Артистка также отметила невероятное стремление Ярослава Дронова к творческому успеху. По словам Лолиты, SHAMAN смог самостоятельно построить потрясающую музыкальную карьеру, завоевав любовь миллионов поклонников. При этом, подчеркнула Милявская, Ярослав остался тем же скромным, каким был в начале своего творческого пути. Лолита призналась, что ей приятно следить за творчеством SHAMANа и слушать его песни.