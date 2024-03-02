Певица Лолита Милявская после «голой вечеринки» столкнулась с отменой концертов. К своему 60-летию она намеревалась провести тур по России, но сейчас это невозможно. Именно поэтому артистка уехала из РФ в Болгарию.

Она сняла видео, на котором показала свою так называемую «далекую дачу». Также сообщила, что ей пришлось поработать над преобразованием сада. Благодаря этому, к примеру, печальное и усыхающее деревце превратилось в красивейшую ёлку.

Гастроли артистки, в рамках которых она планировала дать более 20 концертов в разных городах России, отменили по требованию активистов. Движение «Зов народа», сыгравшее в этом ключевую роль, упоминало не только «голую» вечеринку, но и соцсети Лолиты, контент в которых ненамного отличается от мероприятия в клубе «Мутабор».