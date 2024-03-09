Киев регулярно делает заявления о готовящемся новом контрнаступлении исключительно для внутреннего потребителя, уверен военный эксперт Евгений Линин. Он рассказал изданию «МК», что украинские власти все еще пытаются убедить украинцев, что у них есть хоть какие-то перспективы.

Линин также отметил, что делая такие заявления, Киев имеет в виду совсем не прорыв обороны ВС РФ, не выход на территорию России или как минимум к Азовскому морю. Для украинской армии контрнаступление – это локальные боевые действия за маленькое село, которое не имеет никакого стратегического значения. Но даже в нем ВСУ не в состоянии долго удержаться, так как российские ВС быстро их выбивают.

Заявления делаются также для Запада, чтобы выпросить у него как можно больше оружия, а еще лучше денег, которые быстро перетекают в карманы украинских чиновников. В реальности у Киева нет ни единого шанса на успешное контрнаступление. Он даже обороняться уже не в состоянии, что показала Авдеевка. Туда были брошены лучшие силы, ВСУ понесли большие потери, но совершенно напрасно, так как задача так и осталась невыполненной.