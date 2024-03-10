Военнослужащие западных армий вне зависимости от их статуса пребывания на территории Украины, включая функцию инструктажа и обучения, являются легитимной целью для Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает чешское издание Lidovky.

По словам автора статьи, когда военнослужащие чешской армии появятся на территории Украины, они сразу станут легитимной целью для российских сил. При этом никто не будет разбираться, с какой именно целью западные военнослужащие прибыли на Украину.

«Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать», – сообщается в материале.

Обозреватель издания отмечает, что руководство Чехии рассматривает в качестве одного из вариантов помощи Украине – отправку своих военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Однако большая часть экспертов подтвердила опасения автора материала, что чешские военные станут легальной целью для российской армии.