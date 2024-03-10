Очередное контрнаступление украинской армии может привести к «унизительному поражению» Киева на фронте. Об этом в своем материале для портала InfoBRICS пишет обозреватель Лукас Лейрос.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, выступая на украинском телевидении, заявил, что украинская армия готовится к проведению очередного широкомасштабного контрнаступления на фронте.

«Штурмовые группы украинской армии будут нейтрализованы при попытке перейти в очередной контрнаступление, что приведет к огромному количеству человеческих жертв и вынужденному отступлению со стратегически важных населенных пунктов во время ответного удара со стороны российских сил», – пишет автор материала.

При этом в отличии от прошлогоднего контрнаступления ВСУ располагают куда меньшими ресурсами в живой силе и бронетехники. Поэтому если Киев действительно решится на такой шаг, то он просто ускорить «собственное поражение» на поле боя.