Музыкальный лейбл «Джем» подал иск в суд на российского телеведущего Андрея Малахова. Причиной стало нарушение авторских прав. В эфире передачи «Привет, Андрей!» прозвучал знаменитый хит 90-х годов «Два кусочечка колбаски», исполняемый группой «Комбинация». Права эту композицию принадлежат «Джему».

Как отмечает ряд СМИ, иск связан с февральским выпуском шоу Малахова, на котором ведущий танцевал с гостями под эту композицию. В эфире передачи этот трек исполнили Раиса Отрадна и Игорь Николаев и другие знаменитый гости.

Музыкальный лейбл «Джем» был основан в 1994 году. Среди артистов, что подписали с компанией контракт, числятся Лада Дэнс, Руки Вверх, Дмитрий Маликов и прочие российские знаменитости.

Ранее вокруг передачи «Привет, Андрей!» также разразился скандал из-за того, что российского актера Михаила Мамаева, активно поддерживающего спецоперацию, не хотели пускать в эфир из-за кепки с российским флагом.