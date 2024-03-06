Российские военные эксперты в эфире программы «333» сошлись в едином мнении, что все разведывательные БПЛА над Черным морем необходимо сбивать, так как НАТО таким образом осуществляет наведение украинских безэкипажных катеров на российские корабли.

Именно катера-камикадзе ВСУ применяют для атаки на российские корабли. Как отмечает военный эксперт, бывший боец спецназа Александр Арутюнов, защитить корабли с помощью тепловизоров, станций РЭБ, FPV-дронов просто невозможно от вражеских морских дронов. С ним согласились и другие эксперты, которые считают, что российские корабли следует возвратить в гавань. А гавани должны быть оборудованы специальными заслонами, бонами и прочими средствами защиты.

Как отметил админ Телеграм-канала Fighterbomber, являющийся бывшим летчиком-истребителем, необходимо уничтожать американские беспилотные летательные аппараты, находящиеся над Черным морем. По его словам, такие действия продемонстрируют «решимость наших намерений». Кроме того, РФ должна объявить ракетную опасность на территории всего Черного моря.