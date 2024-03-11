Российский военный летчик Владимир Попов в беседе с журналистами News.ru рассказал возможные варианты, как ВС РФ смогут справиться с американскими истребителями F-16, которые Соединенные Штаты обещали передать на Украину. По его словам, основной причиной неудач ВСУ может стать недостаточный опыт украинских пилотов.

Летчик отметил, что в отличие от российских пилотов, работающих на освоенных самолетах, для украинцев американская техника будет выступать дополнительным стресс-фактором во время выполнения боевых заданий.

Но делать прогнозы того, насколько быстро ВС РФ смогут сбивать американские истребители F-16, сейчас достаточно сложно, считает Попов. Многие факторы зависят от боеспособности и готовности полученных ВСУ боевых самолетов. Чтобы сделать четкий прогноз, следует провести математическое моделирование. Также стоит учитывать во время анализа, какие силы российской авиации и средства ПВО будут противостоять американским истребителям.