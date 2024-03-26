Лесные пожары вынуждают австралийцев устанавливать бетонные бункеры

Дэвид Эйткен (на фото) помнит о чувстве беспомощности, когда он оказался в ловушке собственного дома на южном побережье Нового Южного Уэльса во время «Черного лета» – серии лесных пожаров 2019 года. Источник: ABC News.

Его продуманный план эвакуации из дома, построенного мужчиной в 3 км к юго-западу от г. Моруя, был сорван из-за упавших деревьев, заблокировавших путь, по которому он мог бы сбежать.

«Это было действительно страшно. Дым просто валил сверху. Вокруг нас весь лес полыхал», – рассказал Эйткен. В то лето ему удалось выжить и даже его дом не сгорел, но этот опыт побудил австралийца построить себе бункер от лесного пожара.

Семитонный бункер имеет бетонные стены 10 сантиметровой толщины и вмещает шестерых взрослых. Он врыт в землю и предназначен для кратковременного использования в критические моменты, когда лесной пожар проходит прямо над головой.

«Теперь я чувствую себя уверенно. От дома до бункера добежать всегда смогу», – отметил Эйткен. «Больше незачем паниковать. У меня есть место, куда смогу спуститься и пересидеть лесной пожар».

Мужчина добавил, что недавние пожары на Гавайях и в Калифорнии, уничтожившие целые поселки, сделали его благодарным за то, что у него теперь есть место, в котором он сможет спастись от пожара.

«Целые поселки сгорели. Никто не защищен только потому, что успел эвакуироваться в какую-то часть населенного пункта», – заметил Эйткен.

Растущий спрос

Производитель антипожарных бункеров Энтони Трэтт, гендиректор Wildfire Safety Bunkers, сообщил, что его компания продолжает рост с момента открытия в 2010-м. Его бункеры продаются по цене от 20 000 австралийских долларов (свыше 1,2 млн. руб.).

«После «Черного лета» произошел массовый всплеск продаж», – пояснил Трэтт.

Его предприятие является одним из четырех аккредитованных поставщиков бункеров от лесных пожаров в штате Виктория. Однако возросший спрос на такие конструкции, разрабатываемые и выпускаемые компанией Тратта, подчеркивает отсутствие национальной структуры для контроля их размещения.

По словам Филлипы Маккормак из юридической школы Аделаиды, в каждом австралийском штате и территории свой подход к противопожарным бункерам. «Проблема в том, что у нас нет последовательного, ясного и упорядоченного набора правил», – отметила она.

Маккормак считает, что властями Австралии сделано недостаточно для разработки общенационального подхода к бункерам от лесных пожаров. Она считает, что отчасти эта проблема связана с тем, что власти не решаются одобрить использование бункеров в качестве стратегии выживания при лесных пожарах.

«Чего наши власти не могут сказать: «Купите это, вы точно не погибните в лесном пожаре», – отметила Маккормак. «Катастрофический пожар – от этого просто невозможно гарантировать безопасность».

В своем заявлении представитель Сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс сообщил, что антипожарные бункеры не заменяют план обеспечения безопасности от лесных пожаров.

«Неадекватно спроектированные, неудачно расположенные и плохо обслуживаемые частные убежища от лесных пожаров оказываются чрезвычайно опасными», – отметил он. «Важно иметь хорошо спланированный и обговоренный план выживания при лесном пожаре, и, конечно же, самое безопасное место – вдали от огня».

Пущено на самотек

Филипа Маккормак обратила внимание, что сложный процесс согласования характеристик антипожарных бункеров привел к тому, что австралийцы, желающие установить такие конструкции, ставят их на свой страх и риск, а иногда даже выстраивают подземные убежища самостоятельно и импровизированно.

В 2023 году жителю о. Тасмания было приказано убрать бункер со своей территории после судебного иска, возбужденного местным советом, поскольку это убежище не было установлено в соответствии с правилами сообщества.

Королевская комиссия штата Виктория после обширного пожара «Черной субботы» в 2009 году обнаружила, что многие жители укрывались в неподходящих местах.

«Следует сделать более простым и доступным для обычных людей создание убежища, способное обеспечить им большую безопасность, чем их лужайка, помещение туалета или салон машины», – подчеркнула Маккормак.

«Антипожарный бункер – не первый план обеспечения личной безопасности. Это последнее средство, если другие планы уже потерпели неудачу. Нам действительно нужен рабочий план для тех австралийцев, которые хотят лучше обезопасить себя».

В настоящее время Виктория является единственным штатом в Австралии, в нормативной базе которого четко указано, что такое антипожарный бункер и что необходимо для согласования его установки.