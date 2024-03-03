Певец Валерий Леонтьев не теряет надежды еще выйти на большую сцену и собирать многотысячные залы и стадионы. Но если он и пойдет на такой шаг, то только в России и только после окончания специальной военной операции.

Об этом сообщил сам Леонтьев. Он отметил, что время никого не щадит, в свои почти 75 лет он все еще пытается изображать на сцене молодого артиста, однако делать это все сложнее с каждым годом, передает телеграм-канал Mash.

Сейчас он отказывается от выступлений за рубежом, так как не уверен, что сможет идеально отработать концерт, а также собрать полный зрительный зал. Это одна из причин, по которым Леонтьев хочет вернуться на большую сцену именно в России – дома ностальгирующие поклонники точно заполнят зал до отказа.