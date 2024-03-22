Украинская ПВО не в состоянии сбить российские ракеты Х-101, получившие после модернизации способность разбрасывать тепловые ловушки. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что такие ракеты можно перехватить только зенитными боезарядами с инфракрасной ГСН. Она реагирует на тепловое излучение, но появление тепловых ловушек сбивает ее с толку. В итоге украинские противоракеты летят в жилые дома и гражданские объекты, а не по намеченной цели.

Напомним, именно ракеты Х-101 22 марта успешно ударили по ДнепроГЭС в Запорожье. По информации украинских властей станция практически полностью разрушена и не может больше выполнять свои функции.

Эксперт сообщил, что ракеты Х-101 при входе в зону действий противовоздушной обороны ВСУ сразу выпускают л0овушки и противоракеты наводятся уже на них.