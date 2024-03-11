Спустя всего 4 дня после своего 84-летия скончалась знаменитая диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Об этом сообщила ее подруга Вера Мусатова, назвавшая также причину смерти – у легендарной телеведущей оборвался тромб.

Моргунова хорошо известна российским телезрителям старшего поколения. Она была ведущей программы «Время», рассказывала о самый последних новостях СССР и всей планеты. Также на двух центральных каналах Светлана Моргунова вела «Голубые огоньки» и выходившую в эфир по воскресеньям «Утреннюю почту».

С 2020 года телеведущая очень тяжело переживала смерть мужа от коронавирусной инфекции. Не исключено, что именно это привело к инсульту, а также к быстрому прогрессированию деменции.

Точная дата прощания с диктором ЦТ пока неизвестна, но сообщается, что похороны могут пройти во вторник, 12 марта, на Троекуровском кладбище в столице.