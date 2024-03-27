В результате удара барражирующего боеприпаса со стороны Вооруженных сил Российской Федерации в здании лицея, расположенного в городе Изюм Харьковской области, был уничтожен крупный склад с боеприпасами ВС Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

«По Харьковской области прилетело немного интереснее. По крайней мере в город Изюм засадили аккурат в склад с БК, о чем поведали жители, живущие в семи километрах от Изюма. Ночью подскочили от того, что окна открылись…», – написал Лебедев.

По его словам, местные жители сообщают о прилете в здание лицея в Изюме российского беспилотного летательного аппарата «Герань». В результате мощного взрыва у жителей окрестных населенных пунктов взрывной волной открыло окна.

Также координатор украинского подполья сообщает о серии мощных прилетов по объектам Вооруженных сил Украины в Николаеве. По словам местных жителей, в городе много мест, где чинят военную технику и собирают беспилотники для нужд ВСУ.