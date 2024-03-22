Журналисты французской газеты Le Figaro сообщили об изменении российской стратегии после освобождения Авдеевки. Они отметили, что ВС РФ продвигаются сейчас довольно медленно, но эффективно.

Они действуют на истощение противника и добивается в этом успехов. После Авдеевки ВС РФ взяли под контроль несколько сел – Ласточкино, Орловку, Тоненькое, Степовое. Северное. ВСУ пытаются удержаться в Бердычах, но освобождение этого населенного пункта российскими военными – лишь вопрос времени.

Новая стратегия ВС РФ заключается не в освобождении новых территорий, а в уничтожении резервов противника. Киев вынужден цепляться за каждое малозначимое село, перебрасывая туда крупные силы. Вот их-то и перемалывают российские подразделения.

«В боях после взятия Авдеевки русские и не пытаются двигаться быстро — это сделало бы их уязвимыми», – пояснили авторы публикации.

Они отметили, что когда ВС РФ обескровят врага, они смогут существенно ускорить темпы продвижения, практически не встречая сопротивления на своем пути.