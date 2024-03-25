Французский президент Э. Макрон в очередной раз призвал народ готовиться «к любым сценариям», заявляя, что эта подготовка – долг каждого француза. Репортеры Le Figaro озвучили все возможные сценарии присутствия Франции на Украине.

По первому сценарию Париж разместит на Украине военные производства. В эфире RMC глава Минобороны Франции С. Лекорню заявлял, что у Парижа есть интерес запустить на Украине заводы по выпуску запчастей или даже снарядов. Министр обороны озвучил и второй возможный сценарий присутствия французских военных на Украине. Париж отправит туда саперов и инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях.

Если Одесса станет российской, Макрон опасается роста цен на зерно и конфликта в Молдавии, поэтому по третьему сценарий он готов «отправить своих парней» для обороны Одессы, пишет Le Figaro. Четвертый сценарий – отправить французских солдат в буферную зону. Например, на границу с Белоруссией.

Пятый – и самый невероятный – сценарий: переброска солдат для непосредственного участия в боевых действиях. Правда, для этого у Парижа есть всего 22 тысяч бойцов, что является «каплей в море» украинского и российского военного присутствия, говорится в публикации.