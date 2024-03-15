Страны Европейского союза должны быть готовы к обострению отношений с Российской Федерацией, однако не должны выступать инициаторами конфликта. Данное заявление французского президента Эммануэля Макрона, озвученное им в ходе интервью телеканалам France 2 и TF1, вызвало шквал критики в его адрес со стороны французской оппозиции.

«Если мы будем разжигать вооруженный конфликт, мы в конечном итоге устроим его сами. Те, кто хочет мира, готовят мир. Он этого не делает», – приводит комментарий на слова Макрона бывшего кандидата на пост президента Франции Жан-Люка Меланшона в своем материале издание Le Figaro.

По словам лидера «Республиканцев» Эрика Сьотти, заявление Эммануэля Макрона призвано «раздуть угли потенциального глобального конфликта». При этом такие резкие заявление действующий президент Франции делает в предвыборных целях.

Лидер партии зеленых Марин Тонделье отметила, что подобные заявление Макрона не способствуют успокоению общества, а также могут привести к дипломатической изоляции Франции на международной арене.