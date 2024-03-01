Министр иностранных дел России С. Лавров не смог сдержать смех после просьбы репортера прокомментировать заявление французского президента Э. Макрона. Тот ранее допустил вероятность появления на украинской территории натовских военных.

Кадры появились в соцсетях. В коротком ролике можно увидеть, как Лавров выходит из зала. Его окружают репортеры. Один из них выкрикивает просьбу прокомментировать заявление Макрона: «Господин Лавров, что вы думаете о словах Макрона об отправке натовских солдат на Украину»? Лавров, не замедляя шага, коротко засмеялся. Ранее Лавров говорил о наличии многочисленных подтверждений тому, что на Украине находятся не только западные наемники, но также кадровые военные.

26 февраля французский президент Э. Макров допустил вероятность появления солдат НАТО, в том числе французских, на Украине. Это заявления вызвало мировой скандал. Лидеры стран-участниц Альянса поспешили откреститься от планов отправки солдат на Украину. Французские политики попытались объясниться за президента, поясняя, что он говорил не о натовских армиях, а лишь о небольших группах западных военных, которые помогут украинцам разминировать территории, а также об инструкторах.