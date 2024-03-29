Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказала, что Россия оценила инициативу Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, в предложенных КНР пунктах плана есть ряд преимуществ. Отметим, что Китай предложил мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов, еще в феврале минувшего года.

Как подчеркнул глава МИД РФ, прийти к общему решению для всех участников процесса можно путем переговоров, но не на условиях «формулы мира», заявленной украинским президентом Владимиром Зеленским. Лавров отметил, что во время переговоров Россия будет четко следовать собственным интересом, и никак иначе.

«На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», – подчеркнул министр.

По словам Лаврова, план КНР по урегулированию конфликта на Украине включает в себя анализ первопричин. Поэтому Китай предлагает в первую очередь устранить основные причины возникновения кризиса. Министр иностранных дел подчеркнул, что в китайском документе речь идет об односторонних санкциях, введенных Западом против России. Китай предлагает «устранить данный раздражитель», чтобы в дальнейшем стороны могли прийти к консенсусу.